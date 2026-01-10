Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:51

Экспорт российского стройматериала в США достиг максимума за два года

Поставки фанеры из России в США выросли до максимума с 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия поставила в США фанеры на рекордную с 2023 года сумму в $61,1 млн (4,7 млрд рублей) за первые 10 месяцев 2025 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 12%.

Среди других востребованных в США российских древесных материалов — деревянные окна, рамы и двери, закупки которых достигли в январе — октябре 2025 года $1,28 млн (100 млн рублей) против $1,278 млн (99,9 млн рублей) за аналогичный период годом ранее. По итогам десяти месяцев Россия заняла 25-е место среди крупнейших поставщиков древесины и изделий из нее в Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что РФ в 2025 году заняла четвертое место по объемам поставок газа в страны Евросоюза. Суммарные поставки российского газа в ЕС составили около 38 млрд кубометров. Больше газа в Евросоюз поставили Норвегия — 97,1 млрд кубометров, США — 82,9 млрд кубометров и Алжир — 38,6 млрд кубометров.

До этого министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что зерно, выращиваемое в стране, ценится во всем мире за его высокое качество. По словам главы ведомства, ожидаемый объем экспорта зерновых в этом сезоне оценивается в 53–55 млн тонн.

стройматериалы
экспорт
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшего челябинского депутата задержали за взятку
Назван самый прослушиваемый женский хит в истории
Украинская спортсменка заявила, что гимнастика стала честнее без россиянок
Откровенные фото, шикарный отдых: как живет Седокова после смерти Тиммы
На «Шерегеше» закрылся бар, где отравились туристы
В Нижнем Тагиле родители пожаловались на танец Снегурочек в мини-юбках
Власти раскрыли детали очередной атаки на Белгородскую область
Крупный американский инвестор счел Венесуэлу непривлекательной для бизнеса
Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств
Водный детокс: очистка организма после застолий за 24 часа
Стали известны подробности жуткого дела с убийствами электрическим током
«Страна рыдала бы»: Сухоруков о сценарии «Брата-3» без Бодрова
Ультиматум Медведева с «Орешником» привел Запад в ужас
Аэропорты Москвы приняли тысячу рейсов после погодного коллапса
В России рассказали, что нужно обязательно сделать жертвам фишинга
Странное ДТП парализовало движение в Москве
Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю в Москве
В Москве обнаружили тело рэпера Shumak
В Госдуме заявили о нежелании Путина «осчастливить» Трампа
Стало известно о предстоящем походе Трампа к врачу
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.