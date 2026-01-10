Экспорт российского стройматериала в США достиг максимума за два года

Россия поставила в США фанеры на рекордную с 2023 года сумму в $61,1 млн (4,7 млрд рублей) за первые 10 месяцев 2025 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 12%.

Среди других востребованных в США российских древесных материалов — деревянные окна, рамы и двери, закупки которых достигли в январе — октябре 2025 года $1,28 млн (100 млн рублей) против $1,278 млн (99,9 млн рублей) за аналогичный период годом ранее. По итогам десяти месяцев Россия заняла 25-е место среди крупнейших поставщиков древесины и изделий из нее в Соединенные Штаты.

