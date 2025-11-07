Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 18:31

Стало известно о рекордном росте цен на подсолнечное масло

Мировые цены на подсолнечное масло достигли трехлетнего максимума

Линия фасовки подсолнечного масла Линия фасовки подсолнечного масла Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Мировые цены на подсолнечное масло достигли наивысшего значения за последние три года, продемонстрировав значительный рост в октябре, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и Минсельхоза Украины. Как показало исследование, стоимость тонны продукта достигла $1357 (110 229,11 рубля).

Октябрьское подорожание на 3,4% стало четвертым последовательным месячным увеличением цен. Текущий показатель является максимальным с октября 2022 года, что свидетельствует о сохранении устойчивой восходящей тенденции на мировом рынке.

Основной причиной ценового роста стало значительное сокращение экспортных поставок с Украины, которая традиционно входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров подсолнечного масла. В сентябре текущего года страна поставила на мировой рынок лишь 203,4 тыс. тонн продукции, что в 1,8 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. С начала года общий объем украинского экспорта подсолнечного масла составил 3,1 млн тонн против 4,5 млн тонн за девять месяцев предыдущего года.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на свинину в России снизились на 1–3% по итогам 44-й недели текущего года. Стоимость свиной полутуши уменьшилась до 216 рублей за 1 кг.

