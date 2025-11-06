Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 19:09

В России начала снижаться цена на один вид мяса

«Коммерсант»: в России свинина подешевела после долгого периода роста цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптовые цены на свинину в России снизились на 1–3% по итогам 44-й недели текущего года (27 октября — 2 ноября), передает «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую компанию Ntech. Стоимость свиной полутуши уменьшилась до 216 рублей за 1 кг.

Цены на другие мясные отруба также снизились. Окорок теперь стоит до 308 рублей за кг (-2%), лопатка — до 303 рублей (-2%), грудинка — до 242 рублей (-2%), карбонад — до 310 рублей (-3%), а шея — до 385 рублей (-1%).

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов отметил, что изменение цен находится в рамках допустимого. Однако, по его словам, стоимость свинины все еще примерно на 15–20% выше по сравнению с ценами прошлого года.

Альбина Корягина, партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo, обратила внимание на снижение покупательской способности населения и отметила существенный рост розничных цен на свинину в последние годы. С начала 2021 года стоимость свинины увеличилась до 400,13 рубля за кг (на 48%), а бескостная свинина подорожала до 508,07 рубля (на 42%).

Ранее сообщалось, что мировые цены на говядину впервые достигли $7 (569,5 рубля) за кг. Это самый высокий показатель с 1960 года. За последние пять месяцев стоимость мяса выросла на 3% в октябре 2025 года и на 17% в годовом выражении.

цены
снижение
свинина
аналитики
