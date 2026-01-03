Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 17:18

Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле

Аналитик Юшков: смена власти в Венесуэле поднимет цену нефти до $65–70

Фото: Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Смена власти в Венесуэле в результате операции США может привести к росту цен на топливо, такое мнение высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, которые приводит РИА Новости, из-за ужесточения нефтяной блокады республики со стороны Вашингтона цена барреля нефти подскочит до $65–70 в краткосрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, то есть в район $65–70 за баррель, потому что ожидается, что США при нынешнем сценарии будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, то есть будут проводить более жесткую блокаду, — спрогнозировал Юшков.

Он добавил, что сейчас нефтяной рынок находится в замешательстве. С одной стороны, блокада нефти из Венесуэлы может вызвать скачок цен, поскольку предложение на рынке сокращается. С другой же стороны, считает Юшков, ситуация может лишь увеличить предложение на топливном рынке.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный констатировал, что американские военные попросту «украли» главу государства Николаса Мадуро — президента независимой страны. При этом мировое сообщество не высказало никаких возмущений и не ввело санкции против Вашингтона.

США
Венесуэла
топливо
нефть
цены
рост цен
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Легенда Голливуда рискует остаться на улице из-за большого долга
Стало известно, где находился Трамп во время операции в Венесуэле
Россиянин «расстрелял» Деда Мороза на глазах у толпы и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.