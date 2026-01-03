Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле Аналитик Юшков: смена власти в Венесуэле поднимет цену нефти до $65–70

Смена власти в Венесуэле в результате операции США может привести к росту цен на топливо, такое мнение высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, которые приводит РИА Новости, из-за ужесточения нефтяной блокады республики со стороны Вашингтона цена барреля нефти подскочит до $65–70 в краткосрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, то есть в район $65–70 за баррель, потому что ожидается, что США при нынешнем сценарии будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, то есть будут проводить более жесткую блокаду, — спрогнозировал Юшков.

Он добавил, что сейчас нефтяной рынок находится в замешательстве. С одной стороны, блокада нефти из Венесуэлы может вызвать скачок цен, поскольку предложение на рынке сокращается. С другой же стороны, считает Юшков, ситуация может лишь увеличить предложение на топливном рынке.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный констатировал, что американские военные попросту «украли» главу государства Николаса Мадуро — президента независимой страны. При этом мировое сообщество не высказало никаких возмущений и не ввело санкции против Вашингтона.