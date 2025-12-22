Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:14

Политолог объяснил, почему детали переговоров в Майами решили не разглашать

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Детали переговоров в Майами с участием спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, спецпосланника главы США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не раскрывали из-за опасений саботажа, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его оценке, между Вашингтоном и Москвой был достигнут прогресс в рамках мирного процесса.

Закрытый режим переговоров — это не хороший знак, но логичный, потому что всю историю международных отношений дипломатия всегда ведется за закрытыми дверями. Она такая тайная, кулуарная, чтобы избежать оценки со стороны общественности. Особенно учитывая то, что есть много сторон, желающих саботировать и российско-американские отношения, и украинское урегулирование. Понятно, что это делается по этим причинам. Я думаю, что переговоры действительно были конструктивные, удалось продвинуться, — пояснил Блохин.

Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о переговорах между Штатами и Украиной, которые прошли в Майами. Он отметил, что на встрече обсуждались мирный план, предложенный американской администрацией, а также вопросы безопасности.

переговоры
США
Россия
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
