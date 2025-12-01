Мощный взрыв прогремел в Каспийске на фоне сообщений об атаке БПЛА

В дагестанском Каспийске прогремел взрыв, сообщил Telegram-канал Mash. У многоэтажного жилого дома выбило окна, а на парковке задело минимум 15 автомобилей. На месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших пока не поступала.

Глава Дагестана Сергей Меликов между тем сообщил, что в республике сорвали атаку БПЛА. По его словам, дроны сбили над Каспийском. Меликов также призвал местных жителей избегать открытых участков улиц и напомнил о запрете на распространение сведений касательно атак беспилотников и терактов.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении одного БПЛА в регионе. Он уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности: при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним и немедленно звонить по номеру 112.

В Краснодарском крае до этого осколки беспилотников ВСУ повредили три частных дома и вышку сотовой связи. Фрагменты БПЛА упали в поселке городского типа Ильский, в трех домах были выбиты стекла. Пострадавших нет, на месте происшествия работают представители профильных служб.