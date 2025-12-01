День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 09:06

Мощный взрыв прогремел в Каспийске на фоне сообщений об атаке БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В дагестанском Каспийске прогремел взрыв, сообщил Telegram-канал Mash. У многоэтажного жилого дома выбило окна, а на парковке задело минимум 15 автомобилей. На месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших пока не поступала.

Глава Дагестана Сергей Меликов между тем сообщил, что в республике сорвали атаку БПЛА. По его словам, дроны сбили над Каспийском. Меликов также призвал местных жителей избегать открытых участков улиц и напомнил о запрете на распространение сведений касательно атак беспилотников и терактов.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтожении одного БПЛА в регионе. Он уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности: при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним и немедленно звонить по номеру 112.

В Краснодарском крае до этого осколки беспилотников ВСУ повредили три частных дома и вышку сотовой связи. Фрагменты БПЛА упали в поселке городского типа Ильский, в трех домах были выбиты стекла. Пострадавших нет, на месте происшествия работают представители профильных служб.

Дагестан
взрывы
происшествия
Россия
БПЛА
Сергей Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Поргина отреагировала на слухи об экстренной госпитализации
На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело
Трамп подтвердил переговоры с Мадуро
Рассекречен закрытый чат украинских чиновников для увольнения Ермака
В России нашли способ, как сделать рыбу дешевле
При атаке БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка
Пушилин раскрыл, что происходит на Добропольском выступе
Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился
Раскрыта причина массовых жалоб россиян на сроки ремонта авто по ОСАГО
Стало известно о состоянии девочки, раненной при атаке ВСУ на Севастополь
Фаза Луны сегодня, 1 декабря: кому пора стричься, с кем вести переговоры?
Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска
В Европе предостерегли США от «исторической ошибки огромных масштабов»
Подростков-насильников хотят приравнять к взрослым в суде
Гороскоп 1 декабря: кого ждут новые возможности, кто может потерять любовь?
Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом
В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России
В первый день зимы произошла одна из мощнейших вспышек на Солнце
В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям
Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.