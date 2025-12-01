День матери
01 декабря 2025 в 08:50

Системы ПВО сбили беспилотник над одним российским регионом

Губернатор Смоленской области Анохин сообщил о ликвидации украинского дрона

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Дежурные силы ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Смоленской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Василий Анохин. Губернатор отметил, что, по предварительным данным, в результате успешной работы ПВО пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

На месте падения обломков сбитого беспилотника в настоящее время работают оперативные службы, — рассказал Анохин.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности: при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним и немедленно звонить по номеру 112. Кроме того, глава региона напомнил гражданам о действующем в области запрете на распространение сведений о последствиях применения беспилотников и работе систем ПВО.

Ранее стало известно, что осколки беспилотников ВСУ повредили три частных дома и вышку сотовой связи в Краснодарском крае. В оперативном штабе региона сообщили, что фрагменты БПЛА упали в поселке городского типа Ильский, в трех домах были выбиты стекла. Пострадавших нет, на месте происшествия работают представители профильных служб.

