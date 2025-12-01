День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 07:10

Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на Краснодарский край

Обломки БПЛА повредили три частных дома и сотовую вышку в Краснодарском крае

Обломки беспилотников ВСУ повредили три частных дома и вышку сотовой связи в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб региона. По его информации, фрагменты БПЛА упали в поселке городского типа Ильский. Пострадавших нет, на месте происшествия работают представители профильных служб.

В Северском районе обломки БПЛА повредили три частных дома. Фрагменты упали по разным адресам в пгт. Ильский. В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что над территорией Киришского района Ленинградской области были уничтожены несколько вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку.

Утром 30 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами РФ. По данным ведомства, 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Также шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.

Россия
Краснодарский край
атаки ВСУ
повреждения
