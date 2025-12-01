ПВО отражает атаку беспилотников в Ленинградской области Дрозденко: над Киришским районом Ленобласти сбили несколько дронов, работает ПВО

Над территорией Киришского района Ленинградской области были уничтожены несколько вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку.

Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА. Отражение атаки продолжается. Работает ПВО, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы.

Кроме того, дежурными средствами ПВО России были перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Белгородской области сбили девять дронов, а над акваторией Черного моря — один.