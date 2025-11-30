День матери
30 ноября 2025 в 23:55

Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 10 БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурными средствами ПВО России с 20:00 до 23:00 по мск были перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Над территорией Белгородской области сбили девять дронов, а над акваторией Черного моря — один.

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над акваторией Черного моря, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что двое жителей Волгограда пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшие не стали госпитализироваться. Однако одному из них понадобилась медицинская помощь на месте, объяснил глава региона.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила: силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым. Также силы противовоздушной обороны сбили один БПЛА над территорией Волгоградской области.

БПЛА
Минобороны РФ
ПВО
Белгородская область
