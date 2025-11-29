День матери
29 ноября 2025 в 08:09

Стало известно о пострадавших при атаке украинских дронов на Волгоград

Двое жителей Волгограда пострадали при атаке БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека пострадали при атаке украинских БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Волгограде, госпитализация не понадобилась, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, которые приводит пресс-служба администрации региона, одному из них медицинскую помощь оказали на месте.

В Волгограде на ул. Маршала Еременко, 47б, поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась. Атакованы жилые дома. <…> По предварительным данным, один пострадавший в жилом доме по ул. Невской, помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась, — сказано в сообщении.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым.

Также стало известно, что в результате атаки БПЛА на Таганрог повреждены дома и общежитие. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, жителей эвакуируют из общежития в пункт временного размещения, развернутый на месте ближайшей школы. Также сгорел частный дом.

