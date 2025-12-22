Раскрыта обстановка в отделении банка в Белгороде, где произошло ЧП Отделение Промсвязьбанка в Белгороде работает в обычном режиме после ЧП

Отделение Промсвязьбанка в Белгороде, куда ворвался неизвестный мужчина с угрозами его взорвать, обслуживает клиентов в обычном режиме, передает РИА Новости. По информации агентства, территория возле банка не оцеплена.

Как пишет источник, в помещении банка достаточно многолюдно: клиенты решают банковские вопросы, а сотрудники их консультируют. Несмотря на присутствие нескольких машин оперативных служб, следственные действия в здании не проводятся.

Ранее стало известно, что мужчина угрожал подорвать отделение банка в Белгороде, заявив, что на нем находится самодельное взрывное устройство. Он зашел в здание, позвонил в экстренные службы и потребовал от сотрудников ФСБ приехать в офис для переговоров. Злоумышленник не удерживал заложников. Переговоры с мужчиной продолжались около часа. К полудню он добровольно сдался правоохранительным органам.

Юрист Михаил Пирогов заявил NEWS.ru, что россиянину, который напал на банк в Белгороде и пошутил о том, что на нем взрывное устройство, может грозить до трех лет лишения свободы. По его словам, действия мужчины могут быть квалифицированы по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.