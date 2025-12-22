Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:29

Раскрыта обстановка в отделении банка в Белгороде, где произошло ЧП

Отделение Промсвязьбанка в Белгороде работает в обычном режиме после ЧП

Фото: Александр Иванов /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Отделение Промсвязьбанка в Белгороде, куда ворвался неизвестный мужчина с угрозами его взорвать, обслуживает клиентов в обычном режиме, передает РИА Новости. По информации агентства, территория возле банка не оцеплена.

Как пишет источник, в помещении банка достаточно многолюдно: клиенты решают банковские вопросы, а сотрудники их консультируют. Несмотря на присутствие нескольких машин оперативных служб, следственные действия в здании не проводятся.

Ранее стало известно, что мужчина угрожал подорвать отделение банка в Белгороде, заявив, что на нем находится самодельное взрывное устройство. Он зашел в здание, позвонил в экстренные службы и потребовал от сотрудников ФСБ приехать в офис для переговоров. Злоумышленник не удерживал заложников. Переговоры с мужчиной продолжались около часа. К полудню он добровольно сдался правоохранительным органам.

Юрист Михаил Пирогов заявил NEWS.ru, что россиянину, который напал на банк в Белгороде и пошутил о том, что на нем взрывное устройство, может грозить до трех лет лишения свободы. По его словам, действия мужчины могут быть квалифицированы по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

банки
Белгород
промсвязьбанк
взрывы
нападения
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненого сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Мать умершего от голода пятимесячного мальчика сделала признание
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.