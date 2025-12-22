Бойцы-алкоголики, теракт в Ступино, менялы в ДНР: ВСУ атакуют РФ 22 декабря

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово. Под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. При подрыве автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарвар

Над регионами России за прошедшие сутки сбили более 40 беспилотников ВСУ. В Краснодарском крае были повреждены два судна и трубопровод в результате атаки БПЛА противника. Украинские военные выпустили 10 боеприпасов по Белгородской области. В Запорожье были ранены четыре человека при обстрелах противника. В Москве взорвали машину генерал-лейтенанта ВС РФ. 17-летнему подростку предъявили обвинение в теракте за поджог релейного шкафа на железнодорожной станции. В ДНР задержали членов ОПГ, занимавшихся незаконным обменом валют. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 40 украинских беспилотников ликвидировали над регионами РФ за сутки

Накануне вечером силы противовоздушной обороны России уничтожили за три с половиной часа 35 беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве уточнили, что больше всего воздушных целей сбили над акваторией Черного моря — 23 дрона.

В ведомстве добавили, что шесть БПЛА были ликвидированы над Республикой Крым, по три беспилотника — над акваторией Азовского моря и Белгородской области.

По данным Минобороны, в течение ночи над РФ сбили еще шесть дронов. Три БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, два — над акваторией Черного моря, еще один — над Брянской областью.

Всего за прошедшие сутки силы ПВО перехватили 41 украинский беспилотник самолетного типа, подчеркнули в ведомстве.

Два судна и трубопровод загорелись на Кубани в результате атаки украинских БПЛА

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края два причала и два судна получили повреждения в результате атаки БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона. Возникший пожар распространился по площади 1–1,5 тыс. квадратных метров.

«Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в Волне в результате налета БПЛА ВСУ был поврежден трубопровод на одном из терминалов. «Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров», — заявили в оперштабе.

Жители Кубани сообщили, что в ночь на 22 декабря слышали не менее пяти взрывов и гул моторов в Славянском районе. По их словам, в небе были видны яркие вспышки.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Краснодарский край.

Военные ВСУ выпустили 10 боеприпасов по Белгородской области

За прошедшие сутки Белгородская область попала под удары ВСУ, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, за прошедшие сутки регион атаковали 34 беспилотника. Противник также выпустил по населенным пунктам 10 боеприпасов в ходе четырех обстрелов, отметил он.

«В городе Грайвороне и селе Дорогощь повреждены по одному автомобилю. В поселке Задорожный в результате атаки дрона загорелся частный дом — возгорание ликвидировано. В поселке Пролетарский повреждено частное домовладение, в селе Криничном — забор частного дома», — сказал губернатор.

Гладков добавил, что на хуторе Зеленый Клин в результате атаки БПЛА получил повреждения объект инфраструктуры. По его словам, пострадавших нет.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Гладкова об ударах противника по Белгородской области.

В Запорожье четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки солдаты ВСУ не менее пяти раз атаковали прифронтовые населенные пункты Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, четыре человека получили ранения.

«В Васильевском муниципальном округе при атаке на частный сектор пострадали три женщины — 1934, 1945 и 1957 годов рождения. Они находились в своих домовладениях. В городе Пологи серьезные ранения получил мужчина 1985 года рождения, который следовал на автомобиле по улице Карла Маркса. Он получил множественные осколочные ранения головы, груди и живота, переломы и контузию», — сказал Балицкий.

Он добавил, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Глава региона также сообщил, что в течение суток была зафиксирована атака на газопровод частного сектора в Каменке-Днепровской.

«Утечку удалось оперативно устранить. Все службы работают в штатном режиме», — подчеркнул он.

Балицкий уточнил, что временные отключения электроснабжения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Токмакского, а также Каменско-Днепровского муниципальных округов.

«За ночь удалось подключить к электроснабжению чуть более четырех тысяч абонентов. В Каменке-Днепровской, Благовещенке и Днепровке Каменско-Днепровского муниципального округа отсутствует электроснабжение — без электричества остались 10 587 абонентов. Предварительно, причиной стала атака БПЛА противника», — написал губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Запорожье.

В Москве взорвали машину генерал-лейтенанта ВС РФ

В Москве в результате взрыва бомбы в машине погиб 56-летний начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

ЧП произошло около 6:50, когда водитель сел в машину. По словам очевидцев, переднюю часть автомобиля разнесло взрывом. Его причиной, по предварительным данным, стало сработавшее самодельное взрывное устройство. Согласно одной из версий, оно было заложено под днищем машины и взорвалось через несколько секунд после того, как она начала движение.

Предположительно, мощность бомбы составляет около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — заявила Петренко.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

Украинские солдаты-алкоголики украли все спиртное из магазина под Сумами

Украинские военнослужащие из 80-й бригады ночью украли все спиртное из магазина в одном из тыловых населенных пунктов Сумской области, заявил источник в российских силовых структурах.

«В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде проводится проверка в отношении военнослужащих из числа сержантов, которые ночью взломали магазин <…> и вынесли весь алкоголь», — уточнил он.

По данным источника, бойцы ВСУ решили отпраздновать день основания бригады.

Подростка обвинили в теракте в подмосковном Ступино

Подростку было предъявлено обвинение в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции в подмосковном Ступино, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Подозреваемый был задержан.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ предъявлено обвинение 17-летнему жителю столицы в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — заявили в ведомстве.

Установлено, что несовершеннолетний действовал по заданию украинских спецслужб.

В ДНР задержали членов ОПГ, занимавшихся незаконным обменом валюты

Сотрудники ФСБ России задержали в Горловке участников организованной преступной группировки, которая занималась незаконным обменом валют, сообщили в управлении ведомства по Донецкой Народной Республике. Установлено, что общий доход членов банды составил более 18 млн рублей.

«Участники ОПГ под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли посредством валютных бирж, после чего обналичивали денежные средства через подконтрольные коммерческие организации на территории республики», — говорится в сообщении.

В отношении участников ОПГ возбудили уголовное дело. Все материалы дела были переданы в региональное управление Следственного комитета.

