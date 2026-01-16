Удары по многоэтажкам, диверсант в Москве, теракт: ВСУ атакуют РФ 16 января

За прошедшие сутки над регионами России сбили более 100 украинских БПЛА. В Рязани дроны врезались в два многоквартирных дома. В Запорожье без электроснабжения остаются 76 тысяч абонентов после ударов противника. ФСБ задержала мужчину, планировавшего теракт по заданию украинских кураторов, и четырех подростков, подозреваемых в диверсиях. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 100 украинских БПЛА сбили над регионами РФ за сутки

Силы ПВО за ночь ликвидировали 106 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 44.

Кроме того, 22 БПЛА были уничтожены над Рязанской областью, по 11 — над Ростовской и Воронежской, семь — над Курской. По четыре дрона нейтрализовали в Тульской и Волгоградской областях, по одному — в Орловской, Липецкой областях и Республике Крым, уточнили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что накануне с 16:00 до 20:00 силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над российскими регионами. По информации Минобороны, семь БПЛА ликвидировали над Крымом и еще два — над акваторией Азовского моря.

Украинские дроны врезались в многоэтажки в Рязани

По словам жителей Рязани, в ночь на 16 января в городе прогремело не менее 10 взрывов. Они сообщили, что беспилотник врезался в верхние этажи многоквартирного дома.

«Повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий», — написал в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атаки ВСУ на Рязанскую область.

К каким последствиям привели атаки украинских БПЛА на регионы РФ

О взрывах прошедшей ночью сообщили также жители Воронежской области. Их слышали в Новой Усмани, Семилуках и Лисках. По данным очевидцев, в некоторых районах сработали автомобильные сигнализации.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале об атаке БПЛА на регион. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны эти сведения не комментировали.

В Ростовской области атаке ВСУ подверглись шесть районов — Миллеровский, Морозовский, Милютинский, Чертковский, Шолоховский и Каменский, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

В Курской области за прошедшие сутки сбили 29 украинских беспилотников различных типов, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

«84 раза враг применил артиллерийское орудие по отселенным районам. Пять раз БПЛА осуществили сбросы взрывных устройств на нашу территорию. Погибших и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений нет», — сообщил он.

В российском Минобороны не комментировали информацию о последствиях атаки противника на Курскую область.

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась ударам 105 украинских БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ также выпустили 10 боеприпасов по населенным пунктам региона в ходе трех обстрелов.

«В результате атак двух дронов в поселке Малиновка ранены двое, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения. Они госпитализированы в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Он добавил, что в результате атаки БПЛА был ранен мужчина в селе Глотово. Его доставили в больницу Белгорода с травмами средней степени тяжести. Кроме того, повреждения получили автомобили, частные дома, ангар и социальный объект, сообщил Гладков.

В Минобороны РФ не комментировали информацию губернатора о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

В Запорожье 76 тысяч абонентов остались без электричества после атак ВСУ

В Запорожской области 76 тысяч абонентов остаются без электроснабжения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, речь идет о жителях Бердянского, Васильевского и Приморского муниципальных округов, а также Бердянска.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Вопрос скорейшего восстановления электроснабжения держу на личном контроле», — заявил Балицкий.

Он отметил, что энергетики работают в круглосуточном режиме. Ранее губернатор сообщил о гибели двух сотрудников аптеки в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в селе Басань Пологовского муниципального округа. Глава региона рассказал, что двое мужчин везли жизненно важные препараты в аптечный пункт в Пологах. В Минобороны РФ не комментировали слова Балицкого.

ФСБ задержала четырех подростков-диверсантов

Украинские спецслужбы вовлекли четырех подростков в Москве и Чувашии в террористическую деятельность, завербовав их через сайты и чаты для знакомств, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, злоумышленники представлялись девушками, желавшими познакомиться.

«Пресечена деятельность четырех подростков в возрасте 15–17 лет, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров», — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб выясняли координаты школ, торговых центров и адреса проживания граждан в РФ. После этого с подростками связывались лжесотрудники правоохранительных органов, утверждая, что переданная информация использовалась ВСУ для планирования атак дронами. Затем злоумышленники заставляли их поджигать машины работников силовых структур и помещения в торговых центрах.

В Севастополе предотвратили теракты на транспорте

В Севастополе задержали молодого человека, который пытался совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры — железнодорожной станции и электроподстанции, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. По данным ведомства, 19-летний россиянин действовал по указанию телефонных мошенников.

«По заданию украинских кураторов он прибыл в город Севастополь и осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города», — отметили в ФСБ.

По версии следствия, один из подозреваемых поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, после чего попытался уничтожить трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя.

