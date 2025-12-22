Новый год-2026
22 декабря 2025 в 15:50

Киевская «королева-волчица» чуть не погибла от зубов опасного питомца

У жительницы Оболони изъяли напавшего на нее домашнего волка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщина содержала волка, который напал на хозяйку, в жилой квартире на Оболони в Киеве, сообщает издание «Страна.ua». Она обратилась к специалистам только после того, как животное укусило ее за руку и бедро.

Семь лет назад у этой же женщины уже изымали двух диких хищников, говорится в сообщении. Несмотря на обещание, что новый питомец станет последним, инцидент повторился.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета по Республике Татарстан сообщили о гибели девятилетней девочки после нападения бродячих собак в поселке Васильево под Казанью. Инцидент произошел 28 ноября, когда школьница возвращалась домой. Соседка, услышав крики, отогнала животных электрошокером. Ребенка доставили в больницу с многочисленными укусами и болевым шоком, где она скончалась.

Кроме того, в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что четырехлетний ребенок в Ульяновске доставлен в больницу после нападения собаки во дворе жилого дома. Инцидент произошел на проспекте Созидателей, и, по словам местной жительницы, животное могло быть бездомным.

