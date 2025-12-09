Собака чуть не разорвала маленького ребенка во дворе дома

Четырехлетний ребенок в Ульяновске был доставлен в больницу после нападения собаки во дворе жилого дома, сообщает портал 173.ru. Инцидент произошел на проспекте Созидателей, около многоэтажного здания, а животное, по словам одной из местных жительниц, могло быть бездомным.

По-моему, она была бродячая. Забегала регулярно, я замечала ее. Конечно, ужасно, что такое случилось, — рассказала местная жительница.

