09 декабря 2025 в 20:52

Собака чуть не разорвала маленького ребенка во дворе дома

В Ульяновске собака напала на девочку во дворе многоэтажного дома

Четырехлетний ребенок в Ульяновске был доставлен в больницу после нападения собаки во дворе жилого дома, сообщает портал 173.ru. Инцидент произошел на проспекте Созидателей, около многоэтажного здания, а животное, по словам одной из местных жительниц, могло быть бездомным.

По-моему, она была бродячая. Забегала регулярно, я замечала ее. Конечно, ужасно, что такое случилось, — рассказала местная жительница.

Ранее глава Зеленодольского муниципального района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев сообщил, что в Татарстане стая бездомных собак напала на девятилетнюю школьницу. Инцидент произошел возле въезда в поселок Васильево, на территории автобусной остановки «Молодежный».

До этого сообщалось, что туристка из России подверглась нападению стаи бездомных собак в индийском штате Гоа. Инцидент произошел на пляже Колва, где одна из агрессивных дворняг укусила путешественницу за средний палец и ягодицу. По словам россиянки, она сумела отогнать остальных животных, но все же получила повреждения.

Собака чуть не разорвала маленького ребенка во дворе дома
