Стая бездомных собак искусала ребенка В Татарстане бездомные собаки напали на девятилетнюю девочку на остановке

В Татарстане стая бездомных собак искусала девятилетнюю школьницу, сообщил глава Зеленодольского муниципального района республики, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале. Нападение произошло около въезда в поселок Васильево, на автобусной остановке «Молодежный».

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Школьницу доставили в местную детскую больницу. Сейчас ее обследуют врачи. Подробности о состоянии девочки пока не разглашаются.

Вся необходимая помощь ребенку от муниципалитета будет оказана. В ситуации разбираются правоохранительные органы, — написал Афанасьев.

Ранее в Карпинске Свердловской области произошло нападение собаки породы алабай на восьмилетнего ребенка. Инцидент случился возле жилого дома, где собака находилась в стае бездомных животных. Ребенка спас очевидец, серьезных повреждений удалось избежать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

До этого в Саратовской области американский булли напал на ребенка, повредив его правое предплечье. По информации прокуратуры, пострадавший пережил моральные травмы и испытал сильный страх. В результате владелец собаки выплатил 20 тыс. рублей компенсации морального вреда законному представителю ребенка.