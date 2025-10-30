Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:39

Американский булли напал на ребенка под Саратовом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Марксе Саратовской области собака породы американский булли напала на ребенка, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на прокуратуру. Инцидент произошел на проспекте Кирова. У пострадавшего диагностировали повреждения правого предплечья.

В результате повреждений ребенок испытал нравственные страдания и сильный испуг, — отметили в прокуратуре.

В ведомстве обратились в суд с иском о компенсации морального вреда в пользу законного представителя пострадавшего. По итогам его рассмотрения с владельца животного взыскали 20 тысяч рублей.

Ранее аляскинский маламут опрокинул коляску со спящим младенцем и загрыз ребенка во дворе частного дома в Одинцовском городском округе Подмосковья. Младенец не выжил, возбуждено уголовное дело.

