Стали известны подробности нападения собаки на младенца в Подмосковье СК РФ: в Подмосковье собака загрызла двухмесячного ребенка

Аляскинский маламут опрокинул коляску со спящим младенцем и загрыз его во дворе частного дома в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщили в Telegram-канале пресс-службы ГСУ СК по Московской области. Ребенок не выжил, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 26 октября 2025 года на территории частного дома, расположенного в поселке Трехгорка, собака породы аляскинский маламут совершила нападение на грудного ребенка. От полученных ран ребенок скончался, — говорится в сообщении.

Ранее питбуль напал на пенсионерку на лестничной площадке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в жилом доме на улице Школьной. Женщина получила множество ран. После оказания медицинской помощи пострадавшую отправили лечиться домой.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу поселка Зюкайка Пермского края. Пес был без намордника, хозяина рядом также не было. В результате пострадавшая после полученных травм была вынуждена обратиться за медицинской помощью, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.