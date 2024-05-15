Пенсионерка выжила после нападения питбуля в Петербурге «Фонтанка»: питбуль напал на пенсионерку в ее парадной в Петербурге

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Пес бойцовской породы питбуль напал на пенсионерку на лестничной площадке в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». Женщина получила множество ран.

Инцидент произошел во вторник, 14 мая, в жилом доме на улице Школьной. Около 14:00 на 63-летнюю пенсионерку бросилась собака из соседней квартиры. Женщина получила множественные рваные и укушенные раны правой голени и левой кисти. После оказания медицинской помощи пострадавшую отправили лечиться домой.

Ранее в Германии девятимесячный американский питбуль проглотил мяч во время игры на территории зоны отдыха в одном из районов Мюнхена. Хозяйка попыталась спасти собаку, но животное покусало женщину. Хозяева пытались реанимировать собаку, но спасатели приехали слишком поздно и не смогли помочь питбулю.

До этого жители Братска с битами и топорами напали на 35-летнюю женщину с питбультерьером, избив хозяйку и собаку, момент нападения попал на видео. Причиной стали несколько атак питбультерьера, в результате которых пострадали пенсионерка и ее дочь. Женщине удалось укрыться в магазине, а нападавшим — выхватить у нее пса. Нападавшие стали избивать животное, но в какой-то момент ему удалось вырваться.