Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 07:10

Россиянам напомнили о штрафах за ремонт квартиры в обеденное время

Юрист Лахтина: за ремонтные работы в обед грозит штраф до 80 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

За проведение шумного ремонта в обеденные часы жильцам многоквартирных домов может грозить штраф до 80 тыс. рублей, сообщила РИА Новости кандидат юридических наук и доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина. Она пояснила, что в некоторых субъектах России действуют нормы, устанавливающие временные промежутки, когда запрещено нарушать тишину.

В Москве размер административного штрафа составляет для граждан от 1 до 2 тыс. рублей; для должностных лиц — от 4 до 8 тыс. рублей; для юридических лиц — от 40 до 80 тыс. рублей, — заявила собеседница.

При этом специалист уточнила, что в столице предусмотрены исключения. В частности, ограничения не действуют на ремонт в течение полутора лет с момента ввода дома в эксплуатацию. Также допускаются работы, направленные на предотвращение правонарушений и устранение последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить штрафы для коммунальных служб за нарушения при проведении капитального ремонта. Он считает, что действующие санкции — слишком мягкие, они фактически не оказывают должного воздействия.

До этого обновление трамвайных путей стартовало на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге, при этом масштабный ремонт охватывает участок длиной около 6,5 км. Работы организованы сразу на двух отрезках: от Альпийского переулка до улицы Димитрова и от улицы Салова до проспекта Славы. На отдельных участках уже начался демонтаж старого и изношенного покрытия.

Общество
штрафы
ремонт
квартиры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.