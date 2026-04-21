Россиянам напомнили о штрафах за ремонт квартиры в обеденное время Юрист Лахтина: за ремонтные работы в обед грозит штраф до 80 тыс. рублей

За проведение шумного ремонта в обеденные часы жильцам многоквартирных домов может грозить штраф до 80 тыс. рублей, сообщила РИА Новости кандидат юридических наук и доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина. Она пояснила, что в некоторых субъектах России действуют нормы, устанавливающие временные промежутки, когда запрещено нарушать тишину.

В Москве размер административного штрафа составляет для граждан от 1 до 2 тыс. рублей; для должностных лиц — от 4 до 8 тыс. рублей; для юридических лиц — от 40 до 80 тыс. рублей, — заявила собеседница.

При этом специалист уточнила, что в столице предусмотрены исключения. В частности, ограничения не действуют на ремонт в течение полутора лет с момента ввода дома в эксплуатацию. Также допускаются работы, направленные на предотвращение правонарушений и устранение последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить штрафы для коммунальных служб за нарушения при проведении капитального ремонта. Он считает, что действующие санкции — слишком мягкие, они фактически не оказывают должного воздействия.

