20 апреля 2026 в 13:51

Масштабный ремонт трамвайных путей начался в одном регионе

В Петербурге начали обновлять трамвайные линии протяженностью 6,5 километра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге начали обновлять трамвайные линии на Бухарестской улице — масштабный ремонт затронет участок длиной примерно в 6,5 километра, пишет «Петербург2». Работы пройдут сразу на двух отрезках: от Альпийского переулка до улицы Димитрова и от улицы Салова до проспекта Славы.

На ряде участков рабочие уже приступили к демонтажу изношенного покрытия. Вместо деревянных шпал они укладывают железобетонные, а также используют новые рельсы с более повышенной износостойкостью. Такой подход повысит надежность и срок службы трамвайной инфраструктуры, что критически важно при интенсивном движении в городе.

Ремонт стартовал на обособленных путях, что позволило свести к минимуму влияние на автомобильный трафик. Однако временные неудобства для пассажиров трамваев неизбежны: часть маршрутов изменится, а интервалы движения могут увеличиться. В связи с этим жителей призвали заранее планировать поездки и следить за актуальным расписанием.

Ранее в Санкт-Петербурге приступили к тестированию электробуса большого класса OLGERD. Первый экземпляр уже осуществляет поездки по маршруту № 172. Тестовая эксплуатация продлится два месяца. После завершения испытаний городские власти примут решение о применении такого типа транспорта на других маршрутах.

Регионы
Санкт-Петербург
транспорт
ремонт
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.