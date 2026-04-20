Масштабный ремонт трамвайных путей начался в одном регионе

В Санкт-Петербурге начали обновлять трамвайные линии на Бухарестской улице — масштабный ремонт затронет участок длиной примерно в 6,5 километра, пишет «Петербург2». Работы пройдут сразу на двух отрезках: от Альпийского переулка до улицы Димитрова и от улицы Салова до проспекта Славы.

На ряде участков рабочие уже приступили к демонтажу изношенного покрытия. Вместо деревянных шпал они укладывают железобетонные, а также используют новые рельсы с более повышенной износостойкостью. Такой подход повысит надежность и срок службы трамвайной инфраструктуры, что критически важно при интенсивном движении в городе.

Ремонт стартовал на обособленных путях, что позволило свести к минимуму влияние на автомобильный трафик. Однако временные неудобства для пассажиров трамваев неизбежны: часть маршрутов изменится, а интервалы движения могут увеличиться. В связи с этим жителей призвали заранее планировать поездки и следить за актуальным расписанием.

Ранее в Санкт-Петербурге приступили к тестированию электробуса большого класса OLGERD. Первый экземпляр уже осуществляет поездки по маршруту № 172. Тестовая эксплуатация продлится два месяца. После завершения испытаний городские власти примут решение о применении такого типа транспорта на других маршрутах.