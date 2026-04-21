Уход со сцены, слухи о деменции, слова об СВО: как сейчас живет Эдита Пьеха

Народная артистка СССР Эдита Пьеха впервые за долгое время вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Что известно о здоровье певицы, говорила ли она об СВО?

Как Эдита Пьеха чувствует себя сейчас

Эдита Пьеха, которой летом исполнится 89 лет, впервые за долгое время вышла на связь. В шоу «Секрет на миллион» Стас Пьеха связался с бабушкой, и зрители услышали ее голос.

«Ну как можно себя чувствовать без пяти 90? <...> 89, да. А годы летят, наши годы летят, как птицы летят», — ответила она на вопрос о своем самочувствии.

Артистка также рассказала о семейной традиции: она запрещает родным привозить ей сладости. Оказалось, что Эдита Станиславовна следит за своей фигурой: «Мне много есть нельзя, я буду толстая».

В ноябре прошлого года дочь известной эстрадной артистки Илона Броневицкая поделилась, что Эдита Пьеха чувствует себя в соответствии со своим возрастом. Исполнительница продолжает поддерживать активное общение с членами семьи и близкими людьми.

«У Эдиты здоровье соразмерно ее возрасту. Мы виделись с ней два дня назад, она передала всем привет. Она ходит, поддерживает беседу, живет у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у нее чувство юмора хорошее», — сказала Броневицкая.

В апреле прошлого года издание «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщило, что у Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию на фоне набранных сверх нормы 30 кг веса.

По данным СМИ, исполнительница страдает от нарушений памяти и дезориентации. Из-за лишнего веса у нее случаются гипертонические кризы и поднимается давление.

При этом помощница певицы заявила, что Пьеха не страдает от деменции, вопреки появившимся слухам. По словам женщины, у артистки нет никаких серьезных проблем со здоровьем.

Чем сейчас занимается Пьеха

В 2021 году Эдита Пьеха объявила о завершении певческой карьеры. Она объяснила, что устала от гастролей и хочет больше времени уделять семье.

Артистка живет в загородном доме в деревне Северная Самарка, в 32 км от Петербурга. Певица очень любит собак, в ее доме всегда живут несколько псов, причем не все они породистые.

В марте 2025 года внук исполнительницы Стас Пьеха рассказал, что часто созванивается с Эдитой Станиславовной. Он часто навещает бабушку, раз в месяц. Народная артистка СССР любит петь дома, однако от публичных выступлений давно отказалась, добавил знаменитый родственник певицы.

«У нее все хорошо. Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты. Но она не поет публично. А вот дома — поет, иногда без микрофона просто что-то, на разных языках, в том числе свои песни. Она не может совсем не петь», — рассказал Пьеха.

Говорила ли Пьеха о ситуации на Украине и об СВО

В 2014 году Эдита Пьеха призвала не ограничивать творческую свободу артистов, независимо от их взглядов на события в Украине.

«Политика — относительная вещь. Один считает так, а другой — по-другому. Не хочу судить и быть невежливой. Пусть политики разберутся сами, а артистов вмешивать туда, где война, не надо. Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится — где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи. Мне это непонятно», — сказала она.

Исполнительница отметила, что в сложившейся ситуации на Украине ничего не понимает.

«В данном случае я ничего не понимаю. Если на Украине брат на брата идет, то разбираться непонятно кому, только Господу Богу», — добавила она.

Артистка до сих пор хранит молчание о своей позиции по СВО. При этом ее дочь певица Илона Броневицкая заявляла, что Пьеха отстаивает однозначную точку зрения на СВО.

«Мама — гражданин своей страны, когда-то она присягнула на верность Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и в других горячих точках. Мы на стороне своей родины!» — отметила Броневицкая в интервью.

