Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 19:33

Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери

Дочь 88-летней Эдиты Пьехи Броневицкая: певица чувствует себя на свой возраст

31 июля отмечает свой день рождения Эдита Пьеха 31 июля отмечает свой день рождения Эдита Пьеха Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Певица Эдита Пьеха, которой сейчас 88 лет, чувствует себя в соответствии со своим возрастом, заявила дочь известной эстрадной артистки Илона Броневицкая в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Исполнительница продолжает поддерживать активное общение с членами семьи и близкими людьми.

У Эдиты здоровье соразмерно ее возрасту. Мы виделись с ней два дня назад, она передала всем привет. Она ходит, поддерживает беседу, живет у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у нее чувство юмора хорошее, — сказала Броневицкая.

Ранее концертный директор артистки Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья певицы. По его словам, Хлебникова продолжает активно выступать с еженедельными концертами и укрепляет свою популярность среди молодой аудитории. Прайс обратил внимание на регулярное появление ложных сообщений о проблемах со здоровьем звезды. Он привел пример недавний случай, когда распространилась информация о госпитализации певицы в критическом состоянии.

певицы
шоу-бизнес
здоровье
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Эксперты назвали лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.