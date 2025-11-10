Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери

Певица Эдита Пьеха, которой сейчас 88 лет, чувствует себя в соответствии со своим возрастом, заявила дочь известной эстрадной артистки Илона Броневицкая в эфире телепрограммы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Исполнительница продолжает поддерживать активное общение с членами семьи и близкими людьми.

У Эдиты здоровье соразмерно ее возрасту. Мы виделись с ней два дня назад, она передала всем привет. Она ходит, поддерживает беседу, живет у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у нее чувство юмора хорошее, — сказала Броневицкая.

Ранее концертный директор артистки Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья певицы. По его словам, Хлебникова продолжает активно выступать с еженедельными концертами и укрепляет свою популярность среди молодой аудитории. Прайс обратил внимание на регулярное появление ложных сообщений о проблемах со здоровьем звезды. Он привел пример недавний случай, когда распространилась информация о госпитализации певицы в критическом состоянии.