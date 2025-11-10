Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 20:43

Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт

Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зур бэлиш, или большой бэлиш, — это традиционный татарский пирог, который готовят для особых случаев и больших застолий. Он славится не только своим вкусом, но и красивым внешним видом. Зур бэлиш от других пирогов отличается невероятно сочной и насыщенной начинкой.

Предлагаем попробовать оригинальный рецепт с мясом, картофелем и пряностями, который сохранит дух татарской кухни и добавит новых акцентов.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 500 г
  • Сметана — 200 г
  • Молоко — 100 мл
  • Масло сливочное — 100 г (размягченное)
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

Для начинки:

  • Говядина или баранина — 600 г (мясо должно быть не слишком постным, лучше с небольшим количеством жира)
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец и зира — по вкусу
  • Тимьян — 1 ч. ложка
  • Куриный бульон — 200 мл

Пошаговый рецепт

  1. Смешайте муку и соль. Добавьте к ним масло и разотрите его с мукой до получения мелкой крошки. После добавьте сметану и молоко, а потом начните вымешивать гладкое тесто. Уберите его в холодильник примерно на полчаса.
  2. Нарежьте мясо небольшими кубиками. Картофель почистите и также нарежьте небольшими кусочками. Лук нужно нарезать полукольцами. Соедините мясо, картофель и лук, посолите и поперчите, приправьте зирой и тимьяном, добавьте 100 мл бульона и хорошо перемешайте.
  3. Разделите тесто на две части: одна должна быть больше другой. Большую раскатайте в круг и выложите в глубокую форму, чтобы тесто покрывало дно и бока формы и свисало за края. Выложите начинку внутрь формы, равномерно распределяя ее по тесту. Влейте оставшийся бульон, чтобы начинка получилась особенно сочной.
  4. Раскатайте вторую часть теста и накройте пирог. Скрепите края теста, придавая пирогу форму большого мешочка. По центру сделайте отверстие для выхода пара и накройте его небольшим кусочком теста, чтобы его можно было приоткрыть при необходимости.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте пирог в духовку и выпекайте его 2,5–3 часа. Через полтора часа можно подливать немного бульона через отверстие, чтобы пирог был еще более сочным. За 15 минут до готовности смажьте пирог взбитым яйцом для золотистой корочки.
  6. Перед подачей дайте пирогу немного остыть. Зур бэлиш традиционно подают горячим, разрезая его на большие куски, чтобы каждый гость получил и нежное тесто, и ароматную начинку.

Советы по приготовлению

  • Вместо картофеля можно использовать репу, она придаст пирогу более традиционный вкус.
  • Попробуйте заменить куриный бульон на бульон из баранины или добавить немного сливок, чтобы начинка была более кремовой.
  • Через отверстие в пироге можно добавить дополнительные пряности или немного сливочного масла.

Ранее мы поделились рецептом макарон-гнезд с фаршем в духовке.

блюда
блюдо
пироги
рецепт
рецепты
Татарстан
Александра Вкусова
А. Вкусова
