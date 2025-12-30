Новый год — 2026
Красная рыба по‑французски — звезда новогоднего стола: порадуйте гостей блюдом мечты

Новый год — время чудес и щедрого застолья. Чтобы угодить хозяйке грядущего года и впечатлить гостей, стоит приготовить нечто особенное. Красная рыба по‑французски станет настоящим украшением праздничного меню: блюдо выглядит роскошно, готовится несложно, а вкус покорит даже искушённых гурманов.

Возьмите филе красной рыбы (900 г) и нарежьте крупными порционными кусками. Посолите и поперчите рыбу со всех сторон, затем выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания. Помидоры (1–2 шт.) нарежьте тонкими кружками и распределите поверх рыбы. Репчатый лук (2 головки) крупно порежьте, смешайте с 3 большими ложками майонеза и мелко нарезанной зеленью.

Полученную смесь равномерно выложите на помидоры, а сверху посыпьте 150 г тёртого твёрдого сыра. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 °C, и готовьте около 20 минут до появления румяной сырной корочки. Подавайте блюдо сразу после запекания — оно непременно станет хитом вашего новогоднего ужина!

Ранее сообщалось, что панини — горячие итальянские бутерброды с хрустящей корочкой и нежной начинкой, которые покорили сердца многих. Они идеально подходят для быстрого завтрака, офисного ланча или сытного перекуса в любое время. Освоив базовый рецепт, можно каждый день радовать семью вкусными и ароматными бутербродами.

