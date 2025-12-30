Больше не готовлю «Гранатовый браслет» на Новый год, удивляю гостей салатом с горбушей и яблоком

Больше не готовлю «Гранатовый браслет» на Новый год, удивляю гостей новым салатом с горбушей и яблоком. Это настоящий праздник в каждом кусочке!

Вкус получается изысканным и сбалансированным: солоноватая рыба, свежее яблоко, нежные яйца и сладковатая свекла создают гармоничную основу, которую венчает сочная кислинка граната.

Вам понадобится: 1 банка консервированной горбуши, 1 крупное кисло-сладкое яблоко, 2 отварных яйца, 1 крупная отварная свекла, майонез, зерна 1 крупного граната. Возьмите плоское сервировочное блюдо и поставьте в центр стакан или кружку — это основа для формирования «браслета». Вокруг стакана выкладывайте слои, слегка утрамбовывая и промазывая каждый майонезом, кроме последнего. Последовательность слоев: первый — размятая горбуша, второй — тертое яблоко (яблоко можно слегка сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело), третий — тертые яйца, четвертый — тертая свекла. Аккуратно уберите стакан из центра. Теперь нужно покрыть весь салат, включая бока и верх, плотным ровным слоем гранатовых зерен, слегка прижимая их. Дайте салату настояться в холодильнике 2–3 часа.

