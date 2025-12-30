Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 09:06

Шоколадный фондан от Юлии Высоцкой: маленький кусочек рая на вашем новогоднем столе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мечтаете о десерте, который сразит гостей наповал, но не хотите проводить полвечера у плиты? Шоколадный фондан по рецепту Юлии Высоцкой — именно то, что нужно! Этот восхитительный десерт с жидкой сердцевиной выглядит по‑королевски, а готовится проще, чем кажется. Порадуйте себя и близких настоящим кулинарным чудом в праздничную ночь.

Для начала достаньте из холодильника 3 яйца — им нужно полчаса, чтобы согреться до комнатной температуры. Затем разогрейте духовку до 180 °C и смажьте формочки (лучше силиконовые) подсолнечным маслом. Теперь самое приятное: растопите на слабом огне или в микроволновке 125 г сливочного масла и 150 г горького шоколада, добиваясь однородной жидкой массы. В отдельной миске взбейте желтки с 90 г сахара и 70 мл молока, добавьте шоколадную смесь и 75 г муки, аккуратно перемешивая. Белки взбейте до устойчивых пиков и бережно введите в тесто.

Разлейте массу по формочкам и выпекайте при 200 °C всего 10–12 минут — дольше нельзя, иначе потеряется та самая волшебная жидкая сердцевина. Готовые фонданы можно украсить кондитерскими посыпками и сразу подавать к столу. Волшебный десерт готов!

Ранее сообщалось, что традиционное сало часто получается сухим и плотным, что не всегда радует домочадцев. Есть простой способ, который превращает продукт в нежный ароматный деликатес, тающий во рту. Секрет в необычной добавке — обычном сахаре, который размягчает структуру и делает вкус более сбалансированным.

черный горький шоколад — 150 г;
яйцо — 3 шт.;
молоко — 70 мл;
какао — 1 ч. ложка;
масло сливочное — 125 г;
мука — 75 г;
сахар 90 г;
кондитерские украшения — по желанию.
