Шоколадный фондан от Юлии Высоцкой: маленький кусочек рая на вашем новогоднем столе

Мечтаете о десерте, который сразит гостей наповал, но не хотите проводить полвечера у плиты? Шоколадный фондан по рецепту Юлии Высоцкой — именно то, что нужно! Этот восхитительный десерт с жидкой сердцевиной выглядит по‑королевски, а готовится проще, чем кажется. Порадуйте себя и близких настоящим кулинарным чудом в праздничную ночь.

Для начала достаньте из холодильника 3 яйца — им нужно полчаса, чтобы согреться до комнатной температуры. Затем разогрейте духовку до 180 °C и смажьте формочки (лучше силиконовые) подсолнечным маслом. Теперь самое приятное: растопите на слабом огне или в микроволновке 125 г сливочного масла и 150 г горького шоколада, добиваясь однородной жидкой массы. В отдельной миске взбейте желтки с 90 г сахара и 70 мл молока, добавьте шоколадную смесь и 75 г муки, аккуратно перемешивая. Белки взбейте до устойчивых пиков и бережно введите в тесто.

Разлейте массу по формочкам и выпекайте при 200 °C всего 10–12 минут — дольше нельзя, иначе потеряется та самая волшебная жидкая сердцевина. Готовые фонданы можно украсить кондитерскими посыпками и сразу подавать к столу. Волшебный десерт готов!

