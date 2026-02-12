Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 07:05

Россиянам объяснили, как выбрать качественную баранину

Диетолог Лушникова: свежая баранина обладает приятным сладковатым ароматом

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Свежесть баранины можно определить по характерному сладковатому аромату, заявила NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. По ее словам, о качестве мяса также следует судить по его цвету.

При покупке баранины стоит обратить внимание на ряд моментов. Прежде всего, мясо должно быть насыщенного красного цвета, без темных пятен. Нужно избегать сероватых или зеленоватых оттенков — это может свидетельствовать о том, что продукт начал портиться. Свежая баранина не должна иметь резкого запаха, ее аромат обычно приятный, слегка сладковатый. Ее жир должен быть белым или слегка кремовым, поскольку желтый или серый цвет сигнализирует о сомнительном качестве, — поделилась Лушникова.

Она подчеркнула, что свежая баранина всегда упругая: при нажатии ямка быстро восстанавливается, а вялое и липкое мясо со слизью должно насторожить. По словам диетолога, в случае сомнений в качестве продукта следует запросить документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность.

Ранее диетолог Андрей Бобровский посоветовал сочетать бобовые со злаками, чтобы заменить мясо в рационе. По его словам, сбалансированное вегетарианское питание основывается на правильном сочетании различных продуктов.

