Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку Суд арестовал напавшего на анапский техникум подростка на два месяца

Анапский городской суд заключил под стражу несовершеннолетнего Ивана (имя изменено), устроившего стрельбу у местного индустриального техникума, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Срок меры пресечения установлен в два месяца — до 11 апреля 2026 года включительно.

Ивана обвиняют по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса. Среди них — убийство, покушение на убийство двух и более лиц, а также хищение оружия. Из-за несовершеннолетия фигуранта заседание провели в закрытом режиме. Детали преступления и обстоятельства дела не разглашаются.

Ранее Анапский городской суд отправил в СИЗО несовершеннолетнего фигуранта дела о стрельбе в АИТ, который обвиняется в подстрекательстве к совершению преступления. Он пробудет под стражей месяц и 29 суток — до 11 апреля 2026 года.

Прежде депутат Брянской областной думы и зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что охранник техникума, который ценой собственной жизни защитил студентов от вооруженного нападавшего, заслуживает посмертного государственного признания. По его убеждению, решительные действия мужчины спасли десятки жизней.