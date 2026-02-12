Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 18:19

Суд избрал меру пресечения для подстрекателя стрелка из Анапы

Суд арестовал фигуранта дела о нападении на анапский техникум до 11 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анапский городской суд отправил в СИЗО несовершеннолетнего фигуранта дела о стрельбе в городском индустриальном техникуме, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Он пробудет под стражей месяц и 29 суток — до 11 апреля 2026 года.

Молодого человека обвиняют в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство. Дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса. Заседание прошло в закрытом режиме, так как обвиняемый несовершеннолетний. Детали дела не разглашаются. Решение суда уже вступило в силу.

Ранее одногруппник студента, который открыл стрельбу в техникуме 11 февраля, признал свою вину в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство. По данным следствия, в ноябре 2025 года подросток сообщил одногруппнику о своих планах напасть на учебное заведение с намерением убить сотрудников и учащихся. Подозреваемый, зная об этом, пытался подтолкнуть его к преступлению разными методами, включая провокацию.

Также в мэрии Анапы заявили, что преподаватели и студенты действовали по инструкции, которую им предписали на случай подобных ситуаций. Охранник, получив ранение, сумел вызвать спецслужбы и сообщить о происшествии. Преподаватели со студентами успели забаррикадироваться в аудиториях.

