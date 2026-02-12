Депутат призвал посмертно наградить погибшего охранника техникума в Анапе

Охранник анапского техникума Николай Замараев, который пожертвовал собой, защищая студентов во время вооруженного нападения, заслуживает посмертной государственной награды, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, решительный поступок мужчины спас десятки жизней.

Обычный человек совершил то, что под силу далеко не каждому. Николай Замараев, пожилой охранник, которого студенты с любовью называли «дядя Коля», первым встретил вооруженного подростка. Он не отступил, не спрятался, а мгновенно принял единственно верное решение: взял удар на себя, заблокировал дверь и успел вызвать подмогу. Его действия позволили спасти десятки жизней — тех самых студентов, которые теперь будут жить и помнить. Предлагаю представить Николая Замараева к госнаграде посмертно, — высказался Иванов.

Он добавил, что в нынешнее время, когда на экранах доминируют скандальные блогеры и эпатажные медийные личности, обществу не хватает примеров настоящих героев. По словам депутата, человек, чья работа обычно не связана с ежедневным риском, в критический момент, не задумываясь о собственной безопасности, совершил подвиг.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что семья охранника техникума в Анапе, пожертвовавшего собой ради спасения студентов, получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Трагедия со стрельбой произошла 11 февраля.