Семья погибшего при стрельбе в Анапе охранника получит премию

Семья охранника техникума в Анапе, который пожертвовал собой, спасая студентов, будет удостоена премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна, заявила РИА Новости главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Стрельба произошла 11 февраля.

Непременно, — сказала Симоньян.

Охранник Анапского индустриального техникума скончался, когда вооруженный студент попытался прорваться через его пост. Мужчина самоотверженно встал на пути нападавшего, приняв на себя первый удар. Два других человека получили ранения средней тяжести и сейчас находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Анапе несовершеннолетний студент колледжа совершил нападение на учебное заведение. По информации журналистов, у молодого человека были проблемы с учебой и он не ладил с одногруппниками. На его психику также повлиял развод родителей, что усугубило ситуацию.

До этого стало известно, что охранник начал работать в техникуме в 2019 году. Студенты и выпускники вспоминают его как доброго, отзывчивого и общительного человека, всегда готового прийти на помощь. Он отличался высокой ответственностью в работе.