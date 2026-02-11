Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике

Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике Погибший при стрельбе в техникуме Анапы охранник работал там больше шести лет

Охранник техникума в Анапе, который погиб в результате стрельбы, начал работать там в 2019 году, сообщил ТАСС один из выпускников. Студенты отзываются о нем, как о добром, отзывчивом и общительном человеке, который всегда был готов прийти на помощь и отличался высокой ответственностью.

Работал давно, примерно с 2019 года. Ему было около 60 лет, — поделился собеседник.

Ранее в Анапе несовершеннолетний студент напал на колледж. По информации журналистов, у стрелка были проблемы в учебе и с однокурсниками, а также сложности на фоне развода родителей.

До этого ученица техникума рассказала, что студент, устроивший стрельбу, мог страдать психическим расстройством. Она также отметила, что, по некоторым данным, нападавших было двое, но задержан только один.

Также сообщалось, что в результате стрельбы в техникуме пострадали пять человек. Один из них получил тяжелые травмы, а еще трое — средней степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу.