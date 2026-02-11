Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 17:19

Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике

Погибший при стрельбе в техникуме Анапы охранник работал там больше шести лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Охранник техникума в Анапе, который погиб в результате стрельбы, начал работать там в 2019 году, сообщил ТАСС один из выпускников. Студенты отзываются о нем, как о добром, отзывчивом и общительном человеке, который всегда был готов прийти на помощь и отличался высокой ответственностью.

Работал давно, примерно с 2019 года. Ему было около 60 лет, — поделился собеседник.

Ранее в Анапе несовершеннолетний студент напал на колледж. По информации журналистов, у стрелка были проблемы в учебе и с однокурсниками, а также сложности на фоне развода родителей.

До этого ученица техникума рассказала, что студент, устроивший стрельбу, мог страдать психическим расстройством. Она также отметила, что, по некоторым данным, нападавших было двое, но задержан только один.

Также сообщалось, что в результате стрельбы в техникуме пострадали пять человек. Один из них получил тяжелые травмы, а еще трое — средней степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу.

Анапа
охранники
техникумы
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
«Вызывает пневмонию»: раскрыта причина гибели 10 младенцев в Новокузнецке
«Мост в никуда»: одинокая свая в Латвии стала символом расточительства
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.