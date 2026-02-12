Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов

Актер Алексей Гаврилов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Гаврилов

Алексей Гаврилов родился 6 августа 1983 года в Магнитогорске в семье военного. В конце 1994 года переехал в Москву. Окончил ВГИК, куда смог поступить только с третьего раза.

Популярность ему принесла роль Гоши Рудковского в комедийном сериале «Универ». Также артист снимался в картинах «Любовь моя», «Дело Крапивиных», «Букины», «Постучись в мою Тверь», «Домовенок Кузя», «Тень Чикатило» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент более 30 работ.

Что известно о личной жизни Гаврилова

Первой женой Алексея Гаврилова была инструктор по йоге Марина Мельникова, вместе с которой он переезжал в Таиланд. В браке родился сын Соломон. В 2020 году пара развелась, и актер вернулся в Россию.

Спустя время Гаврилов узаконил отношения с Мари Кирти, которая родила ему сына Рами.

В 2024 году артист женился на Катерине Кейру, игроке сборной России по баскетболу, чемпионке Европы, бронзовом призере ЧМ РФ. В том же году у супругов родилась дочь Эллая.

Алексей Гаврилов и его супруга Катерина Кейру с детьми Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почему Гаврилов ушел из «Универа»

Алексей Гаврилов признавался в интервью журналисту Светлане Баласанян, что он перестал сниматься в сериале «Универ» из-за проблем со здоровьем.

«Я был вегетарианцем, у организма было истощение. Тогда мы с авторами прописали историю о том, что Гоша уйдет в армию, чтобы, если вдруг что, он мог вернуться», — объяснял он.

При этом его герой Гоша Рудковский возвращался в «Универ». Также он снимался в спин-оффе сериала «СашаТаня».

Гаврилов окончательно покинул проект в 2016 году, так как понял, что «перерос своего персонажа». Также, по его словам, ему не были близки ценности, которые пропагандировал его герой.

«Причин ухода из сериала „СашаТаня“ несколько. Во-первых, нечего было играть, у Гоши было мало эпизодов, а у меня уже началась жизнь в Таиланде. Во-вторых, то, что пропагандировал мой герой, мне не было близко. Я интересуюсь геополитикой, у меня много друзей, связанных с околокремлевской деятельностью, а меня ассоциировали с Гошей», — добавил артист.

Что Гаврилов говорил об СВО и отъезде из РФ

Алексей Гаврилов заявил, что поддерживает проведение спецоперации и не понимает коллег, которые осуждают действия российских властей.

«Я не понимаю, как можно быть против действий российских властей. Я слишком хорошо знаю историю, чтобы быть против. У РФ не было другого выхода, кроме как начать спецоперацию», — заявлял он в интервью Светлане Баласанян.

Алексей Гаврилов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Также он заявлял, что не собирается уезжать из РФ вслед за коллегами, которые сделали это в 2020 году.

«Я остаюсь в России и люблю ее, это родина моих предков, моя родина. Я останусь со своей страной в любой ситуации», — сказал Гаврилов NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Гаврилов

Алексей Гаврилов продолжает творческую деятельность.

Сейчас в прокате идет комедия «Домовенок Кузя — 2» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть сериал «В лето сбежим» с Гавриловым.

