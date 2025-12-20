Новый год-2026
Ни один Новый год не обходится без «Дамского каприза»: салат, который поражает и видом, и вкусом

Ни один Новый год не обходится без «Дамского каприза». Этот салат поражает и видом, и вкусом. Это настоящий праздник в тарелке, который оправдывает свое капризное название.

Вкус этого блюда — волшебный контраст: нежная курица и сыр, сладкая морковь и чернослив создают насыщенную основу, которую дополняет сочная кислинка граната и свежая сладость киви.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе (мелко нарезать), 100 г чернослива (запарить, обсушить и нарезать соломкой), 3 вареных яйца (натереть), 2 отварные моркови (натереть), 150 г твердого сыра (натереть), майонез, зерна одного граната, 2 спелых киви (очистить и нарезать тонкими дольками). Выкладывайте слои на большое плоское блюдо, слегка промазывая каждый майонезом: 1 — курица, 2 — чернослив, 3 — яйца, 4 — морковь, 5 — сыр. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа. Непосредственно перед подачей полностью покройте всю поверхность салата, как шубой, смесью из зерен граната и долек киви.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Праздничный» с жареными баклажанами: рецепт для тех, кому хочется чего-то новенького на новогодний стол.

