Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 07:54

Салат «Монастырский» с рисом и шампиньонами: сытный, слоеный, идеальный для поста. После такого салаты с мясом покажутся пресными

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат построен на идеальном балансе. Нейтральный, впитывающий все вкусы рис служит основой. Обжаренные до румяности грибы с луком и морковью дают глубокий, «мясной» вкус и аромат. Хрустящие маринованные огурцы добавляют яркую кислинку, а сладкая кукуруза — сочные взрывы сладости. Вместе они создают сытную, сложную и очень гармоничную композицию.

5 ст. л. риса отвариваю в подсоленной воде до готовности, промываю холодной водой и остужаю. 400 г шампиньонов, 1 морковь и 2 луковицы очищаю. Морковь тру на крупной терке, лук и грибы нарезаю кубиками. На сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю морковь и пассерую 2–3 минуты. Затем добавляю грибы и жарю все вместе 7–10 минут на среднем огне до готовности грибов и выпаривания жидкости. Соль по вкусу. Остужаю. В миске смешиваю остывший рис, грибную поджарку, банку консервированной кукурузы (жидкость сливаю) и 2 маринованных огурца, нарезанных кубиками. Добавляю соль по необходимости (огурцы и майонез уже соленые) и заправляю постным майонезом по вкусу. Аккуратно перемешиваю. Подаю, украсив веточкой укропа или дольками грибов.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
еда
рецепты
салаты
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сливал СБУ важные данные и попал в ФСБ
Роспатент одобрил заявки Huawei на новые бренды
Названо время начала второго раунда женевских переговоров по Украине
Япония удивила цифрами по закупкам одного товара у России
Названы главные преимущества участия медиаторов в торговых сделках
«Это чушь»: Тарасова оценила шансы Петросян на олимпийское золото
Хромой увидит, крокодил заговорит: репортаж по следам секты «бога Кузи»
В России предложили ввести налог на люксовые машины
МИД России обвинил Киев в терактах против детей
Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг
Врач назвала причины мышечных судорог
Украинские войска убили водителя в селе под Курском
«Настроены серьезно»: Зеленскому предрекли «крепкую хватку» НАБУ
Суд поставил точку в громком деле о поджоге вертолета подростками
Группа преступников похитила мужчину прямо из дома
ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов
Сайт одного из московских аэропортов «сломался»
Зеленский озвучил условие вывода ВСУ из Донбасса
Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ
Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.