Салат «Монастырский» с рисом и шампиньонами: сытный, слоеный, идеальный для поста. После такого салаты с мясом покажутся пресными

Этот салат построен на идеальном балансе. Нейтральный, впитывающий все вкусы рис служит основой. Обжаренные до румяности грибы с луком и морковью дают глубокий, «мясной» вкус и аромат. Хрустящие маринованные огурцы добавляют яркую кислинку, а сладкая кукуруза — сочные взрывы сладости. Вместе они создают сытную, сложную и очень гармоничную композицию.

5 ст. л. риса отвариваю в подсоленной воде до готовности, промываю холодной водой и остужаю. 400 г шампиньонов, 1 морковь и 2 луковицы очищаю. Морковь тру на крупной терке, лук и грибы нарезаю кубиками. На сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю морковь и пассерую 2–3 минуты. Затем добавляю грибы и жарю все вместе 7–10 минут на среднем огне до готовности грибов и выпаривания жидкости. Соль по вкусу. Остужаю. В миске смешиваю остывший рис, грибную поджарку, банку консервированной кукурузы (жидкость сливаю) и 2 маринованных огурца, нарезанных кубиками. Добавляю соль по необходимости (огурцы и майонез уже соленые) и заправляю постным майонезом по вкусу. Аккуратно перемешиваю. Подаю, украсив веточкой укропа или дольками грибов.

