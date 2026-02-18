ЦАХАЛ провела зачистку двух поселков в Сирии Al Mayadeen: израильский спецназ задержал в Сирии несколько человек

Спецподразделения израильской армии провели зачистку двух населенных пунктов в Сирии, сообщил телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что были задержаны несколько сирийских граждан.

Как сообщает источник, израильские военные на семи боевых машинах въехали в поселок Масартия в районе реки Ярмук. Там они провели обыски в домах местных жителей и задержали двух человек, которых подозревают в связях с радикальными организациями. Параллельно другая группа спецназа действовала в населенном пункте Сайсун, куда были полностью перекрыты все подъезды.

Ранее сообщалось, что Россия поддерживает усилия президента Сирии Ахмеда аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности страны. Как заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с коллегой из Арабской Республики в Москве, данный процесс набирает обороты.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает Ахмеда аш-Шараа президентом Сирии без статуса «переходный». В конце января глава Арабской Республики посетил Москву.