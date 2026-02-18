Сбой бьюти-фильтра на стриме лишил блогершу 140 тыс. подписчиков

Китайская блогерша лишилась около 140 тыс. подписчиков после того, как во время прямой трансляции произошел сбой бьюти-фильтра, показавший ее естественную внешность, сообщает NDTV. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как изображение на несколько секунд утратило сглаженный эффект, обнажив более зрелые черты и реальную текстуру кожи, после чего фильтр вновь активировался.

Инцидент спровоцировал бурную реакцию аудитории: часть комментаторов обвинила женщину в обмане и манипуляции восприятием, другие же встали на ее защиту, отметив, что естественный облик выглядит более искренне и привлекательно.

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева сообщила о взломе своего аккаунта в соцсети, на который подписаны 17,5 млн человек. Знаменитость предупредила подписчиков, что утратила контроль над страницей и все публикации, истории и личные сообщения, появляющиеся от ее имени, являются делом рук злоумышленников.

Кроме того, под постом телеведущей Регины Тодоренко в Telegram-канале мнения поклонников о ее творчестве кардинально разошлись. Часть аудитории на фоне «отмены» знаменитости выразила ей активную поддержку, отметив, что появление ведущей в эфире неизменно дарит зрителям положительные эмоции и отличное настроение.