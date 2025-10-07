Чистая вода без фильтров и затрат: несколько проверенных способа сделать водопроводную воду безопасной для здоровья

Качество водопроводной воды часто оставляет желать лучшего. Однако не обязательно покупать дорогие фильтры, когда есть простые домашние методы очистки.
Кипячение в течение 15 минут без крышки уничтожает бактерии, вирусы и удаляет хлор. При этом заморозка помогает естественным путем отделить чистую воду от примесей. При размораживании вода насыщается кислородом.
Активированный уголь эффективно поглощает вредные вещества и неприятные запахи благодаря своей пористой структуре. Также серебро обладает антибактериальными свойствами. Поместите серебряное изделие в воду на 8–10 часов — это нейтрализует микробы и вирусы.
