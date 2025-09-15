Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 06:45

Ученые раскрыли механизм формирования новых вариантов COVID-19

Вирусолог Нетесов: люди становятся фильтром к старым вариантам коронавируса

Больница для пациентов с коронавирусом Больница для пациентов с коронавирусом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые раскрыли механизм формирования новых вариантов коронавируса, согласно которому население выступает в роли естественного фильтра для вируса. Вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов объяснил в беседе с РБК, что иммунная прослойка населения отсеивает старые варианты, что приводит к возникновению новых антигенно отличающихся штаммов.

Этот процесс, по его словам, происходит каждые три месяца. Он является естественным механизмом эволюции вируса.

По данным на август 2025 года, в России зарегистрировано 384 случая заражения новым штаммом «стратус» (XFG), относящимся к линии «омикрон». Вирусологи подчеркивают, что, несмотря на повышенную заразность, новые варианты демонстрируют сниженную летальность по сравнению с ранними штаммами.

Новые варианты коронавируса появлялись ранее, они появляются раз в три-четыре месяца и будут появляться, потому что население становится иммунным к старому варианту и тем самым служит своеобразным фильтром отбора новых антигенно отличающихся вариантов, — рассказал Нетесов.

Профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что штаммы «омикрон» обладают способностью ускользать от антител, что дает им преимущество в распространении. При этом эксперты единодушны в оценке низкой опасности новых вариантов: смертность от штаммов линии «омикрон» составляет доли процента против 2% у ранних вариантов. Симптомы «стратуса» преимущественно легкие, с характерной сиплостью голоса, а существующие вакцины сохраняют эффективность против новых штаммов.

Ранее эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в текущем эпидемическом сезоне вакцинация от COVID-19 не является необходимой мерой. По его словам, для защиты от вируса следует сделать акцент на других методах.

