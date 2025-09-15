Онищенко высказался о необходимости прививок от коронавируса Онищенко: в этом сезоне вакцинироваться от ковида не следует

В текущем эпидемическом сезоне вакцинация от COVID-19 не является необходимой мерой, заявил ТАСС эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для защиты от вируса следует сделать акцент на других методах.

Прогнозы на данный момент не указывают на необходимость повторной иммунизации, объяснил специалист. Вместо этого Онищенко рекомендовал сосредоточиться на неспецифической профилактике и укреплении иммунитета. Для этого важно придерживаться сбалансированного питания, соблюдать режим дня, выбирать одежду по погоде, регулярно принимать витаминные комплексы и повышать уровень физической активности.

В этом году нет необходимости прививаться от COVID-19 по тем прогнозам, которые делаются в данный момент, — сказал он.

Ранее Геннадий Онищенко предупреждал о мощной вспышке холеры в Турции. По его словам, местные клиники уже переполнены, однако власти страны скрывают масштабы распространения опасной инфекции.

В России в 2025 году было зарегистрировано четыре случая завоза холеры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все заболевшие опасным вирусом граждане прибыли в РФ из Индии. Глава ведомства призвала тех, кто собирается вскоре посетить азиатскую страну, быть максимально внимательными к своему здоровью.