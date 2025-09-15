Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 01:42

Онищенко высказался о необходимости прививок от коронавируса

Онищенко: в этом сезоне вакцинироваться от ковида не следует

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Беклин/NEWS.ru

В текущем эпидемическом сезоне вакцинация от COVID-19 не является необходимой мерой, заявил ТАСС эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для защиты от вируса следует сделать акцент на других методах.

Прогнозы на данный момент не указывают на необходимость повторной иммунизации, объяснил специалист. Вместо этого Онищенко рекомендовал сосредоточиться на неспецифической профилактике и укреплении иммунитета. Для этого важно придерживаться сбалансированного питания, соблюдать режим дня, выбирать одежду по погоде, регулярно принимать витаминные комплексы и повышать уровень физической активности.

В этом году нет необходимости прививаться от COVID-19 по тем прогнозам, которые делаются в данный момент, — сказал он.

Ранее Геннадий Онищенко предупреждал о мощной вспышке холеры в Турции. По его словам, местные клиники уже переполнены, однако власти страны скрывают масштабы распространения опасной инфекции.

В России в 2025 году было зарегистрировано четыре случая завоза холеры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все заболевшие опасным вирусом граждане прибыли в РФ из Индии. Глава ведомства призвала тех, кто собирается вскоре посетить азиатскую страну, быть максимально внимательными к своему здоровью.

Геннадий Онищенко
Россия
вакцинации
коронавирус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.