Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция

В Турции регистрируются случаи заболеваний, вызванных холерным вибрионом, сообщил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии LIFE.ru. По его словам, местные клиники уже переполнены, однако власти страны скрывают масштабы распространения опасной инфекции, как, по его мнению, происходило с прогнозами ВОЗ и предыдущими вспышками холеры.

Диагноз «вибрион» как таковой не ставится. В данном случае речь идет о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же, как и скрывают вспышку холеры, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что десятки российских туристов сообщили о пищевых отравлениях после отдыха на турецких пляжах. Возбудителем болезни является бактерия Vibrio, которая активно размножается в теплой морской воде и может вызывать серьезные осложнения. Инфекция проникает в организм через моллюсков. У людей с ослабленным иммунитетом бактерия может попасть в кровь и спровоцировать сепсис. Особую опасность она представляет для детей.