Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 18:55

Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция

Онищенко: в Турции скрывают масштабы вспышки холеры

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Турции регистрируются случаи заболеваний, вызванных холерным вибрионом, сообщил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии LIFE.ru. По его словам, местные клиники уже переполнены, однако власти страны скрывают масштабы распространения опасной инфекции, как, по его мнению, происходило с прогнозами ВОЗ и предыдущими вспышками холеры.

Диагноз «вибрион» как таковой не ставится. В данном случае речь идет о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же, как и скрывают вспышку холеры, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что десятки российских туристов сообщили о пищевых отравлениях после отдыха на турецких пляжах. Возбудителем болезни является бактерия Vibrio, которая активно размножается в теплой морской воде и может вызывать серьезные осложнения. Инфекция проникает в организм через моллюсков. У людей с ослабленным иммунитетом бактерия может попасть в кровь и спровоцировать сепсис. Особую опасность она представляет для детей.

Геннадий Онищенко
Турция
инфекции
болезни
холера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму с пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.