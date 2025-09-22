Стало известно, грозит ли России вспышка холеры Врач Осипов: холера в России может появиться вместе с туристами из Индии

Холеру в Россию могут завезти туристы из Индии, Турции и Египта, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Андрей Осипов. Этот риск, по его оценкам, сейчас достаточно высокий.

Туристический поток сместился на страны Азии, где как раз это заболевания сейчас распространено. И мы знаем, что в начале 2025 года в Россию был завезен случай холеры из Индии. Гражданин, который приехал с туристической поездки, не совсем правильно соблюдал правила гигиены, — отметил Осипов.

Он предупредил, что заразиться холерой можно через немытые овощи, фрукты или посуду. Среди других факторов риска — грязные руки и некипяченая вода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в 2025 году было зарегистрировано четыре случая завоза холеры. Все они оказались на территории РФ из Индии.