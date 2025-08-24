В России зарегистрировано несколько случаев холеры Попова: четыре инцидента с завозом холеры зафиксировано в России в 2025 году

В России в 2025 году было зарегистрировано четыре случая завоза холеры, сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все они оказались на территории РФ из Индии.

Она призвала тех, кто собирается вскоре посетить эту страну, быть максимально внимательными к своему здоровью. Попова посоветовала не игнорировать любые признаки недомогания после путешествия и немедленно обращаться к врачу при появлении симптомов, чтобы избежать тяжелых последствий и распространения инфекции.

Чаще всего люди, которые привозят оттуда холеру, не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро, — сказала она.

Ранее Попова объясняла, что холера может распространяться не только от питья сырой воды. По ее словам, опасность может представлять употребление свежих фруктов, овощей и даже льда для напитков. Особенно внимательным следует быть туристам, планирующим поездки в неблагополучные регионы.

До этого главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что эпидемиологическая опасность из-за лихорадки чикунгунья в России отсутствует. Однако риск возникновения завозных случаев инфекции сохраняется.