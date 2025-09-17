Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 18:29

В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции

В Петербурге задержали партию арахиса с мухой — переносчиком холеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 100 тоннах очищенного арахиса из Никарагуа выявили муху — переносчика холеры, сообщили 17 сентября в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора. Партия, проверенная в Большом морском порту Петербурга, не была пропущена. Лабораторные исследования, проведенные Санкт-Петербургским филиалом ФГБУ ЦОК АПК, подтвердили наличие опасного карантинного объекта, который способен переносить холеру.

Выпуск данной партии подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен, — говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ сообщила о новой волне холеры в мире: смертность от болезни выросла на 50%. В 2024 году от инфекции погибли шесть тысяч человек. Заболевания зарегистрированы в 60 странах, тогда как в 2023‑м — только в 45. Основной удар приходится на Африку, Ближний Восток и Азию.

Кроме того, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в Турции фиксируются случаи заражения холерным вибрионом. Он отметил, что клиники переполнены, а власти страны скрывают реальные масштабы распространения инфекции, как это, по его мнению, уже случалось с прогнозами ВОЗ и предыдущими вспышками холеры.

арахис
холера
Cанкт-Петербург
мухи
порты
