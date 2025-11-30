Простой торт «Коровка» — пеку его на все праздники и дни рождения. Коржи месить всего 7 минут, а крем легкий из 2 ингредиентов

Простой торт «Коровка» — пеку его на все праздники и дни рождения. Коржи месить всего 7 минут, а крем легкий из 2 ингредиентов. Гости были в полном восторге от нежного вкуса и хрустящего арахиса. Сочетание песочных коржей и сливочного крема создает настоящую гармонию — теперь это наш любимый домашний десерт!

Берем: мука пшеничная — 280 г, масло сливочное — 170 г, сахар — 90 г, арахис — 150 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель. Для крема: сметана жирная — 450 г, сгущенка вареная — 450 г.

Арахис обжариваю на сухой сковороде до золотистого цвета и аромата, затем измельчаю в крошку — он даст тот самый хруст и насыщенный вкус. Масло с сахаром взбиваю миксером до пышности, добавляю яйца и продолжаю взбивать. Муку просеиваю с разрыхлителем, соединяю с масляной смесью и вымешиваю эластичное тесто. Формирую колбаску и делю тесто на 8 частей, каждую раскатываю в тонкий корж и выпекаю при 170 °C всего 7 минут — они должны оставаться светлыми. Для крема просто смешиваю сметану со сгущенкой — получается нежная воздушная масса.

Секрет: собираю торт, щедро промазывая каждый корж кремом. Бока украшаю поджаренным арахисом, а верх — шоколадной глазурью.

