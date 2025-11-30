День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 09:30

Простой торт «Коровка» — пеку его на все праздники и дни рождения. Коржи месить всего 7 минут, а крем легкий из 2 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Простой торт «Коровка» — пеку его на все праздники и дни рождения. Коржи месить всего 7 минут, а крем легкий из 2 ингредиентов. Гости были в полном восторге от нежного вкуса и хрустящего арахиса. Сочетание песочных коржей и сливочного крема создает настоящую гармонию — теперь это наш любимый домашний десерт!

Берем: мука пшеничная — 280 г, масло сливочное — 170 г, сахар — 90 г, арахис — 150 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель. Для крема: сметана жирная — 450 г, сгущенка вареная — 450 г.

Арахис обжариваю на сухой сковороде до золотистого цвета и аромата, затем измельчаю в крошку — он даст тот самый хруст и насыщенный вкус. Масло с сахаром взбиваю миксером до пышности, добавляю яйца и продолжаю взбивать. Муку просеиваю с разрыхлителем, соединяю с масляной смесью и вымешиваю эластичное тесто. Формирую колбаску и делю тесто на 8 частей, каждую раскатываю в тонкий корж и выпекаю при 170 °C всего 7 минут — они должны оставаться светлыми. Для крема просто смешиваю сметану со сгущенкой — получается нежная воздушная масса.

Секрет: собираю торт, щедро промазывая каждый корж кремом. Бока украшаю поджаренным арахисом, а верх — шоколадной глазурью.

Ранее мы делились рецептом, для которого понадобятся лимон, чуть молока и муки. Самый простой лимонный пирог — готовим домашнюю вкуснятину к чаю.

Проверено редакцией
Читайте также
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Семья и жизнь
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Рулет для настоящих сладкоежек — арахисовая вкуснотень вместо тортов: вот как сделать его реально воздушным
Общество
Рулет для настоящих сладкоежек — арахисовая вкуснотень вместо тортов: вот как сделать его реально воздушным
Запеканку из минтая теперь делаю так: простой рецепт с сыром и яйцами. Вкусно — даже можно подать на праздничный стол
Общество
Запеканку из минтая теперь делаю так: простой рецепт с сыром и яйцами. Вкусно — даже можно подать на праздничный стол
Закусочный торт из картошки: вкуснейшая начинка и простота приготовления покорят вас
Общество
Закусочный торт из картошки: вкуснейшая начинка и простота приготовления покорят вас
Россияне рискуют купить икорный суп вместо икры перед Новым годом
Общество
Россияне рискуют купить икорный суп вместо икры перед Новым годом
торты
арахис
десерты
простой рецепт
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МакSим задолжала за ЖКХ 200 тыс. рублей
Наступление ВС РФ на Харьков 30 ноября: окружение войск, бойня в Волчанске
Стало известно, как сильно подорожало российское шампанское за год
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.