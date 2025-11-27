День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:30

Лимон, чуть молока и муки: самый простой лимонный пирог — готовим домашнюю вкуснятину к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лимон, чуть молока и муки: самый простой лимонный пирог — готовим домашнюю вкуснятину к чаю. Этот пирог стал настоящей находкой для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с тестом. Все ингредиенты смешиваются буквально за минуты, а на выходе получается нежный и воздушный десерт с ярким лимонным ароматом. Он быстро исчезает со стола и идеально подходит к чаю или кофе.

Яйцо — 1 шт. взбиваю с сахаром — 150 г до легкой пены, добавляю подсолнечное масло — 100 мл, молоко — 200 мл, сок половины лимона и цедру одного лимона. Муку — 260 г смешиваю с разрыхлителем — 2 ч. л. и постепенно соединяю с жидкой смесью, чтобы тесто получилось однородным и воздушным. В форму, застеленную пергаментом, выкладываю массу и выпекаю 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Пока пирог остывает, смешиваю сахарную пудру — 100 г с лимонным соком — 2–3 ст. л. до густой сметанообразной консистенции. Поливаю готовый пирог глазурью и украшаю кокосовой стружкой. Он получается мягким, с тонкой кислинкой лимона и нежной текстурой, буквально тает во рту. Такой десерт прост в приготовлении, быстро готовится и дарит ощущение праздника за любым домашним чаепитием.

Ранее мы делились рецептом заливного пирога. Простой рецепт на кефире с тунцом и яйцами. Вкуснятина и абсолютно не жирно.

Проверено редакцией
Читайте также
Оладьи «Два шоколада» за 15 минут: простой рецепт на ряженке с какао — вкусный и полезный завтрак
Общество
Оладьи «Два шоколада» за 15 минут: простой рецепт на ряженке с какао — вкусный и полезный завтрак
Десерт по-скандинавски за 20 минут — этот блинчик поражает нежностью: готовлю с ягодами и нежным кремом
Общество
Десерт по-скандинавски за 20 минут — этот блинчик поражает нежностью: готовлю с ягодами и нежным кремом
Не такой, как все: салат без курицы и без ветчины — займет достойное место на новогоднем столе
Общество
Не такой, как все: салат без курицы и без ветчины — займет достойное место на новогоднем столе
Яблочный пирог в один слой: нежная выпечка, которая всегда получается
Общество
Яблочный пирог в один слой: нежная выпечка, которая всегда получается
Яблочный пирог без возни с тестом: готовлю десерт мечты за пару движений — всегда получается вкусным
Общество
Яблочный пирог без возни с тестом: готовлю десерт мечты за пару движений — всегда получается вкусным
пироги
лимоны
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Ужин без угрызений совести: полезный салат с креветками
В Совфеде уличили Европу в создании «инфраструктуры войны»
В Москве раскрыли громкое убийство компаньона Билла Гейтса
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.