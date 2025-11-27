Лимон, чуть молока и муки: самый простой лимонный пирог — готовим домашнюю вкуснятину к чаю. Этот пирог стал настоящей находкой для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с тестом. Все ингредиенты смешиваются буквально за минуты, а на выходе получается нежный и воздушный десерт с ярким лимонным ароматом. Он быстро исчезает со стола и идеально подходит к чаю или кофе.

Яйцо — 1 шт. взбиваю с сахаром — 150 г до легкой пены, добавляю подсолнечное масло — 100 мл, молоко — 200 мл, сок половины лимона и цедру одного лимона. Муку — 260 г смешиваю с разрыхлителем — 2 ч. л. и постепенно соединяю с жидкой смесью, чтобы тесто получилось однородным и воздушным. В форму, застеленную пергаментом, выкладываю массу и выпекаю 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Пока пирог остывает, смешиваю сахарную пудру — 100 г с лимонным соком — 2–3 ст. л. до густой сметанообразной консистенции. Поливаю готовый пирог глазурью и украшаю кокосовой стружкой. Он получается мягким, с тонкой кислинкой лимона и нежной текстурой, буквально тает во рту. Такой десерт прост в приготовлении, быстро готовится и дарит ощущение праздника за любым домашним чаепитием.

Ранее мы делились рецептом заливного пирога. Простой рецепт на кефире с тунцом и яйцами. Вкуснятина и абсолютно не жирно.