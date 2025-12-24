Новый год-2026
24 декабря 2025 в 13:30

1 и 2 января поблагодарите за этот суп — мгновенная вкуснятина: супец с охотничьими колбасками и рисом вернет к жизни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть блюда, которые буквально спасают после праздников. Этот суп — именно такой. Копченые колбаски дают насыщенный вкус, плавленый сыр делает бульон мягким и сливочным, а рис с зеленым горошком добавляют ту самую домашнюю плотность, после которой желудку комфортно. Идеальный вариант на 1–2 января, когда хочется простоты и тепла.

Ингредиенты: копченые охотничьи колбаски — 3 шт. (около 250 г), картофель — 600–700 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., рис круглозерный — 50–60 г, горошек зеленый замороженный — 100 г, сыр плавленый (не «Дружба», он не растворится) — по вкусу, масло растительное — 3 ст. л., лавровый лист — 1 шт., черный молотый перец — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, вода или овощной бульон — 1,3–1,5 л.

Приготовление: колбаски нарежьте кружочками. Картофель — средними кубиками, лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Рис хорошо промойте до прозрачной воды. В глубокой кастрюле или сотейнике разогрейте растительное масло, обжарьте колбаски до румяной корочки. Туда же положите лук и пассеруйте 2–3 минуты до мягкости, добавьте морковь и обжаривайте еще 3–4 минуты. Всыпьте рис, перемешайте, добавьте картофель и черный перец. Залейте горячей водой или бульоном, доведите до кипения и варите 12–15 минут на среднем огне, пока картофель и рис не станут мягкими. Добавьте замороженный горошек и лавровый лист. Плавленый сыр нарежьте кубиками или натрите на терке, добавьте в суп и размешивайте до полного растворения. Посолите по вкусу и прогрейте еще 2–3 минуты.

Ранее мы делились рецептом простого супа. Все хотят добавки — вкуснятина с сыром, фрикадельками и рисом.

