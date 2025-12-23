Новый год-2026
Этот быстрый суп победит все щи и борщи: простой, но все хотят добавки — вкуснятина с сыром, фрикадельками и рисом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нет времени варить бульон, а хочется горячего и по‑настоящему домашнего — выручает этот рисово-сырный суп с фрикадельками. Овощная зажарка даёт аромат, фрикадельки — сытость, рис и картошка делают его густым, а плавленый сыр превращает всё в нежный сливочный вкус. Готовится быстро и просто, но все просят добавки.

Ингредиенты: плавленый сырок — 2 шт. — типа «Хохланд», он лучше растворяется (160–180 г), готовые фрикадельки (или фарш для них) — 250–300 г, картофель — 3 шт., рис — 3 ст. л., репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., зеленый горошек (замороженный) — 150 г, лавровый лист — 1 шт., растительное масло — для жарки, соль, черный перец, зелень укропа или петрушки.

Приготовление: лук мелко нарежьте, морковь натрите и обжарьте на растительном масле до мягкости прямо в кастрюле. Влейте кипяток (примерно 2 литра), добавьте лавровый лист, промытый рис и нарезанный кубиками картофель, посолите и поперчите. Варите 10–12 минут, пока картошка не станет почти готовой. Затем аккуратно опустите фрикадельки и варите еще 7–10 минут до полной готовности. В конце добавьте натертые плавленые сырки и, помешивая, дождитесь, пока они полностью разойдутся, затем всыпьте зеленый горошек и прогрейте 1-2 минуты. Снимите с огня, добавьте рубленую зелень.

Ранее мы готовили живительный суп с сырными шариками. Быстрый рецепт для 2 января — сохраните, он точно пригодится.

Проверено редакцией
